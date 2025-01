Hegseth toma posse como secretário de Defesa dos EUA após votação acirrada no Senado

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, tomou posse neste sábado (25) após ter sido confirmado no cargo durante uma votação acirrada no Senado na véspera, em meio a polêmicas acusações contra este ex-militar de 44 anos, incluindo uma de agressão sexual e consumo excessivo de álcool.

Com a promessa de “restaurar a cultura de guerra” no Pentágono, órgão que chefiará, Hegseth agradeceu rapidamente ao presidente Donald Trump pela indicação e ao vice-presidente JD Vance pelo voto decisivo que permitiu sua confirmação no cargo.

Após toda a bancada democrata e três senadores republicanos votarem contra, resultando em um empate de 50-50, Vance deu o voto decisivo que permitiu a ratificação de Hegseth. É a segunda vez na história do país que um vice-presidente desempata a nomeação de um indicado para o gabinete.

“É a honra da minha vida”, declarou o novo chefe do Pentágono durante a cerimônia presididade por Vance.

Nos Estados Unidos, a Constituição exige que os indicados a ministros e a outros altos cargos sejam confirmados pelo Senado, após uma sabatina na comissão competente para o cargo.

Entre os republicanos que se opuseram à ratificação, surpreendeu Mitch McConnell, ex-líder do partido. A senadora Lisa Murkowski, que também votou contra, já havia alertado que a nomeação gerava “preocupações importantes” diante das quais não poderia “fechar os olhos”.

Ela também citou a oposição de Hegseth à presença de mulheres nas tropas de combate, uma afirmação feita em novembro, da qual ele se retratou posteriormente.

– “Cultura de guerra” –

Hegseth é conhecido como apresentador do canal Fox News, o favorito dos conservadores nos Estados Unidos.

Aos 44 anos, ele assumirá a liderança de um departamento com um orçamento colossal de 850 bilhões de dólares anuais (R$ 5 trilhões) e que emprega cerca de três milhões de soldados, reservistas e civis.

Sua missão principal, disse em meados de janeiro durante sua sabatina no comitê do Senado, será “trazer de volta a cultura de guerra” ao Pentágono.

Hegseth afirmou repetidamente que deseja reformar o Pentágono de cima a baixo, porque, segundo ele, a instituição comunga com uma ideologia excessivamente de esquerda para seu gosto, algo que a direita chama de “woke”.

O anúncio da nomeação de Pete Hegseth em novembro gerou protestos da oposição.

No Comitê de Serviços Armados, os senadores democratas o bombardearam com perguntas sobre uma acusação de agressão sexual que teria ocorrido em 2017 na Califórnia.

O ex-militar nega ter mantido relações não consentidas. Anos depois, ele chegou a um acordo financeiro de 50.000 dólares (R$ 295 mil na cotação atual) com a mulher que o acusou, para evitar o processo judicial.

– “Um vencedor” –

Os democratas intensificaram as críticas sobre a competência de Hegseth.

“Você não é qualificado” para se tornar secretário de Defesa, disse a senadora Tammy Duckworth durante a sabatina no Senado.

A ex-piloto de helicóptero de combate, que precisou amputar as duas pernas depois que seu avião foi atingido por um míssil no Iraque em 2004, criticou em um comunicado a rejeição de Hegseth à presença de mulheres nas tropas de combate.

O novo secretário também é suspeito de abusar do consumo de álcool.

“Um de seus colegas disse que você estava tão bêbado em um evento em um bar que cantou ‘Matem todos os muçulmanos'”, afirmou a senadora Elizabeth Warren durante a audiência.

O presidente Donald Trump, que apoiou Hegseth apesar das polêmicas, o parabenizou com uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

“Parabéns para Pete Hegseth. Ele será um grande secretário de Defesa!”, escreveu o mandatário.

