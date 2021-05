Hegemonia para um, quebra de jejum para outro: o que está em jogo no Fla-Flu que decide o Campeonato Carioca Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo da decisão, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h05 no Maracanã, em busca do título estadual

Os torneios estaduais já tiveram mais prestígio no cenário do futebol brasileiro, mas, quando chega a hora da decisão, conquistar – ou perder – o título tem a sua importância. Ainda mais tratando-se de uma clássico como o Fla-Flu, que decidem o Carioca neste sábado, às 21h05 no Maracanã, após o 1 a 1 no jogo de ida da final. A partida terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.

O técnico Rogério Ceni deu importância à finalíssima, preservando titulares na Libertadores, e o Flamengo quer manter a hegemonia estadual chegando ao Hexa-Tri. O Fluminense de Roger Machado, por sua vez, vê na conquista do Carioca a chance de pôr ponto final no jejum de títulos que já dura nove anos.

> Máquinas de bater recordes, Gabigol e Fred dão tempero especial ao Fla-Flu!

E MAIS:

RUBRO-NEGRO BUSCA O TRI PELA SEXTA VEZ!

Com uma capacidade de investimento no futebol muito superior aos rivais, o Flamengo vive um momento hegemônico no Rio de Janeiro. Atual bicampeão estadual, o Rubro-Negro também conquistou títulos nacionais e internacionais nas últimas temporadas. Neste sábado, caso vença o Fluminense e chegue ao 37º troféu do Carioca, vai impor diferença história em relação aos adversários.

> Torcida do Flamengo finaliza o mosaico para a finalíssima do Carioca; veja!

Se iniciou a disputa do Estadual com os Garotos do Ninho, quando chegou a hora da decisão o Flamengo olhou com atenção para o clássico com o Fluminense. Na quarta-feira, Ceni deixou cinco titulares no banco de reservas diante da LDU, em partida que valia a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. O empate em 2 a 2 garantiu a vaga ao Rubro-Negro.

Já na história pelas conquistas recentes, o atual grupo do Flamengo pode alcançar mais um feito importante, que seria o tricampeonato do Carioca. O clube da Gávea já foi Tri cinco vezes em toda a história. A última foi em 2009.

TRICOLOR COM O GRITO DE CAMPEÃO ‘ENGASGADO’!

​

Por mais que não seja o favorito, o Fluminense chega engasgado por ter sido derrotado pelo Flamengo nas últimas duas vezes em que chegou às finais do Estadual – 2017 e 2020. Assim, quebrar este jejum indigesto de títulos que já dura nove anos, seria algo importante para o clube, ainda mais em um Fla-Flu que pode encerrar a hegemonia rubro-negra no futebol do Rio de Janeiro.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca!

Vale lembrar que, com a ausência de troféus erguidos, o Fluminense também viu seus rivais se aproximarem em títulos. Assim, Botafogo e Vasco celebraram duas conquistas estaduais cada – de 2012 para cá. Com isso, caso libere o grito de campeão neste sábado, o Tricolor poderá, também, manter com boa vantagem o segundo lugar no pódio de equipes mais vencedoras no Carioca.

Além disso, a importância da final é tamanha dentro do Tricolor, que o técnico Roger Machado utilizou os titulares no jogo de ida, tendo um confronto crucial contra o Junior Barranquilla (COL), pela Libertadores, apenas três dias depois.

Por falar em Libertadores, outro ponto fundamental da decisão contra o Flamengo será a recuperação, ou não, de alguns atletas. Diante do Junior Barranquilla, a equipe jogou mal e, principalmente, os crias de Xerém foram muito abaixo, ligando alerta para o restante da temporada. Logo, caso o Fluminense seja derrotado, será inevitável um aumento da tensão de fora para dentro, ainda mais com a vaga nas oitavas do torneio sul-americano ameaçada.

E MAIS:

Veja também