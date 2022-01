Hedge funds ultrapassam US$4 tri sob gestão pela primeira vez

Por Saikat Chatterjee

LONDRES (Reuters) – Os ativos sob gestão de hedge funds atingiram 4 trilhões de dólares globalmente pela primeira vez no final de 2021, segundo a companhia de pesquisa da indústria HFR nesta quinta-feira.

O movimento representa uma reviravolta em relação ao primeiro trimestre de 2021, quando o total de ativos caiu abaixo da marca de 3 trilhões de dólares.

Os fundos de hedge registraram retornos de dois dígitos em 2021 pelo terceiro ano consecutivo, com um índice composto por fundos subindo mais de 10% no ano passado, de acordo com a HFR.

(((Reportagem de Saikat Chatterjee))

