Heberty atinge grande marca na Liga Tailandesa e diz: ‘Vontade de seguir batendo recordes’

Artilheiro histórico da Liga Tailandesa, o atacante Heberty chegou no último sábado à marca de 150 gols na competição. O brasileiro foi o único a balançar as redes na vitória por 1 a 0 da sua equipe, o Bangkok United, contra o Nonbgbua Pitchaya. O paulista comentou o novo objetivo atingido no futebol asiático.

– Venho alcançando feitos bastante significativos nos últimos tempos. Recentemente me tornei o jogador que mais gols fez na história da Thai League e hoje chego aos 150 gols no campeonato. É uma honra muito grande e que me dá ainda mais vontade de seguir batendo recordes – afirmou.

Autor de um gol também na estreia de seu time na competição no último dia 12, Heberty já larga como um dos fortes candidatos à artilharia da liga. O atleta garante que antes desta meta, possui outra ainda mais importante nesta temporada.

– Quero ser campeão nacional pelo Bangkok. O clube não vence a liga há 16 anos e deseja muito levantar novamente o troféu. O campeonato a cada ano é mais disputado e conta com jogadores ainda mais talentosos e de renome, mas temos condições de chegar lá – definiu.

