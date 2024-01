Headset Vision Pro AR da Apple chegará às lojas em fevereiro por R$ 17 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/01/2024 - 6:01 Para compartilhar:

A Apple disse na segunda-feira (8) que seu dispositivo Vision Pro estará disponível nos EUA a partir de 2 de fevereiro, meses depois de ter sido lançado para capturar um mercado de fones de ouvido de realidade aumentada (AR, sigla em inglês) dominado pelas Meta Platforms, controladoras do Facebook.

O Vision Pro é a aposta mais cara da Apple desde o lançamento do iPhone, há mais de uma década. O fone de ouvido AR custa a partir de US$ 3.499 (pouco mais de R$ 17 mil na cotação de hoje) e custa mais que o triplo do preço do fone de ouvido mais caro da linha de dispositivos de realidade virtual e mista da Meta .

O Vision Pro da Apple pode ser pré-encomendado a partir de 19 de janeiro, disse a empresa. O dispositivo usa um novo chip chamado R1 que processará as informações de seus sensores em menos tempo do que um piscar de olhos.

O headset testará um mercado repleto de dispositivos que ainda não ganharam força entre os consumidores e o colocará em concorrência direta com a Meta após anos de confrontos entre as empresas sobre questões como privacidade do usuário e controle de plataformas de desenvolvedores.

O dispositivo deve estar sempre conectado a uma fonte de alimentação. A Apple disse que tentou reduzir o peso do fone de ouvido com uma bateria externa, que pode durar até 2 horas.

O dispositivo de realidade mista Quest Pro topo de linha da Meta, que combina realidade virtual com feed de vídeo do mundo real, oferece cerca de duas horas de bateria diretamente no fone de ouvido, sem bateria externa.

A Apple lançou uma nova série de iPhones com carcaça de titânio, um chip mais rápido e melhores capacidades para jogar videogames, em setembro, mas não aumentou os preços em meio à crise global dos smartphones.

