HDI Seguros conclui aquisição da Sompo Consumer

A HDI Seguros finalizou o processo de aquisição da totalidade das ações da Sompo Consumer Seguradora, cuja operação de varejo envolve as linhas de Automóvel, Empresarial, Vida, Residencial, Habitacional e Condomínio. Com esta aquisição, a companhia agrega aos cerca de R$ 5 bilhões de prêmios emitidos por ano, mais R$ 2 bilhões oriundos da aquisição da Sompo, cujas operações passam a ser controladas pelo Grupo HDI.

Inicialmente, com a conclusão da aquisição, a companhia vai fortalecer sua presença na cidade de São Paulo e outras localidades, como Rio de Janeiro.

“Com o nosso time completo, vamos trabalhar incansavelmente para levar a mesma qualidade e reconhecimento que temos na Região Sul, onde somos líderes de mercado, para outras localidades”, comenta Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros.

“Com a operação, a seguradora passa da 10ª para a 8ª posição no ranking nacional de seguros – no ramo de Automóvel, passa da 6ª para a 5ª; em Residencial, da 8ª para a 6ª posição; e em Empresarial, da 11ª para 2ª posição em market share. O próximo objetivo é consolidar a HDI como uma das maiores seguradoras do País, com soluções qualificadas para clientes e corretores, além da oferta de um amplo portfólio de seguros”, acrescenta a empresa, em nota.

