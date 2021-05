HBOMax anuncia programação

Mais uma plataforma de streaming chega ao Brasil: a HBOMax, em 29/6. No cardápio, conteúdo próprio (MAX Originals), HBO, Warner, DC, Cartoon Netwoork e produção local. Há ainda clássicos como as séries “The Wire” e “Os Sopranos”, assim como os filmes “Casablanca” e “Cantando na Chuva”. Entre as novidades estão “House of Dragons”, spinoff de “Game of Thrones”, e a volta de “Sex and the City” (“And Just Like That”) e “Friends”, 27 anos depois.