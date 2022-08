HBO revela primeiras imagens de ‘The Last of Us’; veja o vídeo

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 14:52 Compartilhe

Em um teaser sobre suas próximas atrações, a HBO divulgou as primeiras cenas da série The Last of Us, baseada no game. São poucas imagens, mas é possível notar a presença de Pedro Pascal e Bella Ramsey (que estiveram em Game of Thrones) no papel da dupla de sobreviventes pós-apocalípticos Joel e Ellie.

“Todos que me interessaram na vida morreram ou me deixaram”, reclama ela. “Você não sabe a real dor da perda”, rebate Joel.

Outra revelação do teaser é a presença de Nick Offerman no papel de Bill que, no videogame, forma uma aliança nada agradável com Joel e Ellie.

A história de The Last of Us

The Last of Us se passa 20 anos após a destruição da civilização provocada por um vírus. Joel é encarregado de levar Ellie de uma zona de quarentena, pois ela pode ser o elemento necessário para curar a humanidade. Com isso, tem início uma perigosa jornada pelos Estados Unidos.

A série conta ainda com Gabriel Luna, Nico Parker, Murray Bartlett e Merle Dandridge. A direção é do russo Kantemir Balagov, da bósnia Jasmila Žbanic e do iraniano Ali Abbasi. A HBO ainda não confirmou a data da estreia de The Last of Us, mas, segundo aparece no vídeo, será em 2023.