Hazard volta a treinar no Real Madrid após dois meses lesionado

A volta de Eden Hazard aos campos parece cada vez mais próxima, após o belga completar nesta quinta-feira (30) seu primeiro treino com o elenco do Real Madrid dois meses depois de lesionar o tornozelo.

O Real Madrid divulgou imagens do atacante belga disputando uma bola com alguns companheiros em campo no centro de treinamento do clube merengue.

O belga, maior contratação do Real Madrid para esta temporada, sofreu uma microfratura no tornozelo direito em 26 de novembro durante uma partida da Liga dos Campeões contra o PSG (2-2).

Hazard ficou de fora da reta final do primeiro turno do Campeonato Espanhol em 2019 e não pôde disputar a Supercopa da Espanha, que o Real Madrid conquistou em 12 de janeiro ao vencer o Atlético de Madrid na final (0-0, 4-1 nos pênaltis).

Embora recuperado, Hazard não deve jogar neste sábado contra o próprio Atlético no clássico da 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com a imprensa espanhola, a prioridade do Real Madrid é fazer com que o atacante belga chegue em ótimas condições para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em 26 de fevereiro.

