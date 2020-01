Hazard está “100% descartado” para a Supercopa da Espanha, anuncia Zidane

Eden Hazard está “100% descartado” para a Supercopa da Espanha, anunciou o técnico do Real Madrid, Zinédine Zidane, nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa, na véspera do jogo de sua equipe contra o Getafe fora de casa pela 19ª rodada da Liga espanhola, no sábado às 16h00 (12h00 no horário de Brasília).

“Ele está 100% descartado para a Supercopa. Não vai vir. Está dentro de um processo normal de recuperação e espero que logo depois da Supercopa se recupere pouco a pouco”, declarou o treinador francês.

O atacante belga, de 28 anos, sofreu uma lesão no tornozelo direito em uma disputa com seu compatriota Thomas Meunier contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões no dia 26 de novembro (2-2).

A princípio uma simples “contusão perimaleolar” havia sido detectada no jogador, que deveria ficar afastado por dez dias. Mas a “microfratura” encontrada no início de dezembro no mesmo lugar prolongou sua ausência até janeiro de 2020.

Em sua primeira partida do ano, o Real Madrid vai enfrentar no sábado o surpreendente Getafe, sexto colocado na Liga espanhola.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação na Liga espanhola a dois pontos do Barcelona e continua na Champions, onde vai enfrentar nas oitavas o Manchester City. Para Zidane, terminar o ano sem nenhum título não é um fracasso.

“Fracasso seria não tentá-lo, não dar tudo de si. Nós temos que treinar ao máximo sempre. Há um time que vai ganhar a Liga e outro que vai ganhar a Champions, mas os demais não são bobos”, afirmou.

