Havertz troca Chelsea pelo Arsenal e negociação pode chegar a R$ 396,8 milhões; confira

Nesta quarta-feira (21), o Arsenal acertou a contratação do alemão Kai Havertz, de 24 anos, do Chelsea. A transferência entre os rivais de Londres deve custar entre 60 e 65 milhões de libras (R$ 396,8 milhões). A informação foi publicada pelo site “The Athletic” e o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Segundo os veículos de imprensa da Europa, os clubes ainda estão finalizando os detalhes contratuais da negociação, mas o jogador já tem tudo apalavrado com o Arsenal. O alemão chegou ao Chelsea em 2020 e tinha vínculo contratual com a equipe até 2025.

Desde que chegou ao Chelsea, Havertz disputou 139 jogos pelo time inglês, marcou 32 gols e deu 13 assistências. Ele também conquistou a Champions League, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa pela equipe.

