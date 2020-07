Havertz não deixará o Leverkusen enquanto estiverem na Liga Europa Chelsesa, principal interessado no jogador, terá que esperar até o fim da competição ou a eliminação do clube alemão

Com proposta do Chelsea, Kai Havertz não deixará o Bayer Leverkusen enquanto o clube estiver disputando a Liga Europa. De acordo com o diretor de esportes da equipe alemã, Rudi Voller, os interessados no jogador terão que esperar.

– Está escrito em pedra que continuará até a partida. Não há uma nova posição. Não haverá bônus para o coronavírus. Não importa quem é o jogador, essa é uma janela de transferência especial – disse ao “Kicker”, explicando que o Chelsea terá que desembolsar cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 604 milhões) para contratar o alemão.

O Bayer Leverkusen jogará no dia 6 de agosto a volta das oitavas-de-final da Liga Europa contra o Rangers. A primeira partida foi vencida pelos alemães por 3 a 1. Havertz marcou o primeiro gol.

