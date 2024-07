“Haverá paz, estabilidade e justiça”, diz Maduro após ser reeleito presidente na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 2:01 Para compartilhar:

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que “haverá paz, estabilidade e justiça” após ser proclamado como o vencedor das eleições de domingo (28), entre denúncias de irregularidades por parte da oposição.

“Posso dizer diante do povo da Venezuela e do mundo: sou Nicolás Maduro Moros, presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela”, clamou Maduro diante de centenas de apoiadores no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. “Haverá paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito à lei”, sentenciou.

