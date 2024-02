Havaí prestes a cobrar dos turistas um imposto climático

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/02/2024 - 1:29 Para compartilhar:

Os legisladores no Havai estão prestes a aprovar um imposto climático de 25 dólares (R$ 125 na cotação atual) sobre os turistas que visitam o Estado de Aloha, num esforço para combater o que afirmam ser um ataque aos recursos naturais da área.

O estado, que recebeu visitas de 9,5 milhões de pessoas no ano passado, está a recuperar dos devastadores incêndios florestais em Lahaina, Maui, que mataram pelo menos 100 pessoas e causaram danos no valor de cerca de 6 bilhões de dólares.

O imposto proposto servirá para proteger as praias e prevenir incêndios florestais, disseram autoridades estaduais.

“É um preço muito pequeno a pagar para preservar o paraíso”, disse o governador do Havaí, Josh Green, um democrata, ao The Wall Street Journal.

Um imposto pelo 50º estado do país seguiria os passos de outros pontos turísticos, incluindo a Grécia; Veneza, Itália; as Ilhas Galápagos do Equador; a nação insular do Pacífico, Palau; Grécia; e Nova Zelândia – todos cobrando taxas turísticas que variam de US$ 1 a US$ 100.

Em 2022, Green fez campanha com a plataforma de fazer com que todos os turistas pagassem uma taxa de US$ 50 para entrar no estado, mas a proposta não conseguiu obter os votos necessários na legislatura estadual.

“Tudo o que quero fazer, honestamente, é responsabilizar os viajantes e ter a capacidade de ajudar a pagar pelo impacto que causam”, disse Green à AP no ano passado.

“Recebemos entre nove e 10 milhões de visitantes por ano, (mas) temos apenas 1,4 milhão de pessoas morando aqui. Esses 10 milhões de viajantes deveriam estar nos ajudando a sustentar nosso meio ambiente.”

Green disse ao The Journal que prevê que uma taxa de US$ 25 arrecadaria US$ 68 milhões anualmente para o estado, que então usaria o dinheiro para estabelecer um corpo de bombeiros estadual, bem como para ajudar na prevenção de desastres.

Alguns legisladores acham que o imposto violaria as proteções constitucionais dos EUA para viagens gratuitas e, em vez disso, promoveram licenças ou passes de um ano para visitar parques e trilhas que são populares entre os viajantes.

Qualquer uma das políticas seria a primeira do gênero para qualquer estado dos EUA.

Os legisladores do Havaí estão considerando outras alternativas, incluindo aumentar o imposto estadual sobre hotéis, que está entre os mais altos do país.

O deputado estadual Sean Quinlan, um democrata que preside o Comitê de Turismo da Câmara, disse que a mudança nos padrões dos viajantes é uma das razões por trás do impulso do Havaí.

Ele disse que as partidas de golfe por visitante por dia diminuíram 30% na última década, enquanto as caminhadas aumentaram 50%.

As pessoas também estão procurando sites antes obscuros que viram alguém postar nas redes sociais. O estado não tem dinheiro para administrar todos esses lugares, disse ele.

“Não é como se fosse há 20 anos, quando você traz sua família e vai a uma ou duas praias famosas e vai ver Pearl Harbor. E isso é tudo”, disse Quinlan.

“Hoje em dia é como, ‘Bem, você sabe, eu vi esse post no Instagram e tem um lindo balanço de corda, um coqueiro.’”





