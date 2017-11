Hatoum autografa ‘A Noite da Espera’

O escritor Milton Hatoum lança A Noite da Espera na quarta-feira, 29, às 18h30, no Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109).Haverá bate-papo sobre a obra, leitura de trechos e sessão de autógrafos. Primeiro romance do autor depois de Órfãos do Eldorado, publicado há nove anos, o livro inaugura a trilogia O Lugar Mais Sombrio.

Tendo como pano de fundo a ditadura militar, A Noite de Espera acompanha Martim, jovem paulista que se muda para Brasília com o pai, nos anos 1960, depois de uma traumática separação da mãe.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.