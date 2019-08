Harvard domina ranking de Xangai, USP fica em 142ª posição

Harvard lidera o ranking de universidades Xangai 2019, no qual os americanos mantêm sua hegemonia, com oito dos dez primeiros lugares, e que conta com 23 instituições brasileiras.

Elaborada pela Shanghai Ranking Consultancy, a lista classifica desde 2003 as 500 melhores universidades no mundo todo. Este ano, o ranking foi ampliado para mil centros.

O top 10 é idêntico ao de 2018, com oito universidades americanas e duas britânicas.

A Universidade de Harvard mantém o topo pelo 17º ano consecutivo, à frente da também americana Stanford. A britânica Cambridge conserva a terceira posição, seguida do MIT (4ª), Berkeley (5ª) e Princeton (6ª).

Assim como no ano passado, há apenas quatro universidades fora dos Estados Unidos entre as 20 melhores do mundo. Além de Oxford e de Cambridge, há a University College de Londres (15ª) e a Escola Politécnica Federal de Zurique (19ª).

A Universidade de São Paulo (USP) ocupa a 142ª posição. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão na faixa entre as 300 e 400 melhores do mundo. Outras 19 instituições brasileiras aparecem em outras faixas da lista.

O ranking de Xangai é feito com base em seis critérios. Entre eles, estão o número de Prêmios Nobel e de Medalhas Field do corpo docente, números de pesquisas mais citadas em suas respectivas áreas, ou número de publicações nas revistas Science e Nature. Polêmicos, estes critérios são questionados com frequência por beneficiarem os centros anglo-saxões.