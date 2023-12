Harry Schmelzer Jr deixará presidência da Weg em março; Alberto Yoshikazu Kuba assume

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 11:30 Para compartilhar:

A Weg informou nesta sexta-feira, 8, que, dando sequência ao plano de sucessão de seus administradores, estabeleceu que, a partir de 31 de março de 2024, Harry Schmelzer Júnior deixará o cargo de diretor presidente executivo da companhia, o qual será ocupado por Alberto Yoshikazu Kuba.

Após as deliberações do conselho de administração, os representantes do acionista controlador informaram que proporão o nome de Schmelzer Júnior para a assembleia geral ordinária da companhia a ser realizada em abril de 2024, como candidato a um dos assentos no conselho de administração, para o biênio 2024/2025.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a saída de Schmelzer Jr faz parte do planejamento sucessório da companhia, estruturado e conduzido pelo conselho de administração com apoio de consultorias, segundo a Weg. O executivo ficou mais de quatro décadas na empresa, sendo 16 anos presidindo o Grupo Weg.

Seu sucessor a partir de 01 de abril de 2024, Kuba tem mais de 21 anos de carreira na companhia e é atual Diretor Superintendente da divisão de Motores Elétricos Industriais.

O executivo é engenheiro eletricista, com especialização em gestão empresarial, tendo construído sua carreira na Weg nas áreas de vendas de motores industriais no Brasil entre 2004/2009 e, por dez anos na China, onde atuou na área comercial entre 2010/2015, então assumindo a posição de Diretor Superintendente das operações locais até 2019, retornando ao Brasil em 2020, quando assumiu sua posição atual.

“Sua formação é complementada com especializações em finanças corporativas pela Fundação Dom Cabral (2003), APG Middle Amana-Key (2007), Executive Program for Growing Companies (Stanford, 2015), Leading Business Transforming (Insead, 2022/2023), dentre outras capacitações de classe mundial”, completa o comunicado.

“A trajetória de Harry Schmelzer Júnior na direção da companhia alcançou pleno reconhecimento dentro da organização pelo seu arrojo, dedicação e capacidade de entregar resultados notáveis ao longo de 16 anos, o que foi corroborado nas inúmeras premiações de parte de diversas entidades, fóruns empresariais e da imprensa especializada. Um novo ciclo se inicia agora com Alberto Kuba que, com apoio da administração, diretores, gestores e colaboradores, terá a missão de seguir adiante na condução da companhia, inspirado pelos seus antecessores e motivado pelos novos desafios no horizonte do Grupo Weg”, finaliza a empresa.

