‘Harry Potter: The Exhibition’: exposição interativa sobre o universo expandido de Harry Potter chega no Brasil

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Imagine Exhibitions e Eventim Live anunciaram que “Harry Potter: The Exhibition” fará a sua estreia na América do Sul.

Com inauguração marcada para agosto de 2024, na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição imersiva inicia a venda de ingressos no dia 23 de abril.

“Harry Potter: The Exhibition” explora os bastidores e celebra momentos icônicos, personagens, cenários e criaturas vistos nos filmes de “Harry Potter” e de “Animais Fantásticos”, bem como as maravilhas do universo expandido de Harry Potter – incluindo trajes, adereços e imagens da produção da Broadway “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, que foi premiada com o Tony.

Os visitantes poderão explorar ambientes ricamente elaborados que homenageiam muitos dos momentos inesquecíveis que os fãs da saga amam e se relacionam há mais de duas décadas, tendo a oportunidade de ver de perto de trajes originais a adereços autênticos.

A experiência proporciona uma jornada personalizada por meio de ambientes inovadores, impressionantes e mágicos – usando design imersivo e tecnologia de última geração.

Após a estreia mundial na Filadélfia, em fevereiro de 2022, “Harry Potter: The Exhibition” passou por várias cidades ao redor do mundo e recebeu mais de dois milhões de visitantes e fãs de Harry Potter. Atualmente, está em exibição na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Macau, na China, e abre, no próximo mês, em Munique, na Alemanha.

Destaques de “Harry Potter: The Exhibition”

Das Páginas para as Telas

A galeria exibe uma primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal em um cofre inspirado em Gringotts e é cercada por vídeos inspiradores e citações literárias, reconectando os convidados à história enquanto são introduzidos à exposição.

Castelo de Hogwarts

A galeria apresenta uma experiência multimídia imersiva com elementos icônicos como o Salgueiro Lutador, Dementadores e o Mapa do Maroto, onde os convidados verão seu nome aparecer, incentivando-os a continuar a sua exploração pela exposição.

Salão Principal

A galeria é um espaço que permite aos visitantes celebrar momentos mágicos sazonais por meio de sua arquitetura icônica.

Casas de Hogwarts

A galeria estabelece a base para a experiência da exposição, permitindo que os convidados vivenciem momentos mais personalizados com a casa de Hogwarts que selecionaram durante o seu pré-registro. Ainda assim, essa galeria permitirá que os visitantes experienciem todas as casas de Hogwarts (independente da escolha prévia) em um salão comemorativo onde é apresentado o icônico Chapéu Seletor (local perfeito para fotos), que está cercado por brasões de casa recém-desenhados em janelas de vitrais meticulosamente criadas.

Salas de Aulas de Hogwarts

As galerias estão repletas de adereços, criaturas e trajes icônicos. Os visitantes interagirão com tarefas e jogos mágicos, através de telas touchscreen, para revelar segredos dos bastidores de momentos icônicos da sala de aula. Eles prepararão poções na Sala de Poções; preverão o futuro em Adivinhação; plantarão uma mandrágora na Estufa de Herbologia; e usarão sua varinha digital para derrotar um boggart em Defesa Contra as Artes das Trevas.

Cabana de Hagrid e a Floresta Proibida

Além de oferecerem uma experiência interativa do feitiço Patrono, as galerias revelam criaturas icônicas que ficam escondidas na floresta, como centauros e Acromântula. Há ainda uma recriação da Cabana de Hagrid.

Uma coleção exclusiva de “Harry Potter: The Exhibition” estará disponível na loja da exposição para os visitantes reverenciarem o seu amor por meio de uma variedade de coleções temáticas que celebram o universo expandido de Harry Potter.

Os fãs poderão escolher entre uma variedade de produtos, como roupas, joias e guloseimas comestíveis, incluindo Sapos de Chocolate e Butterbeer engarrafada e em barril. Algumas mercadorias são exclusivas desta exposição, não podendo ser encontradas em nenhuma outra experiência de Harry Potter.

Os ingressos podem ser adquiridos no site harrypotterexhibition.com.br e na Eventim.