‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’ é reexibido no Cinemark por R$ 15

Em comemoração aos 20 anos de lançamento de ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’, o terceiro filme da franquia do Mundo Bruxo estará de volta às salas da Cinemark mais uma vez. Devido ao sucesso das sessões realizadas no início do mês, a produção terá novas reexibições somente no dia 29 de junho e os fãs terão uma última oportunidade para assistir à produção na Rede, agora pelo valor promocional de R$ 15.

A promoção é válida exclusivamente para os cinemas participantes da Cinemark e os ingressos já estão disponíveis para pré-venda nos canais digitais de venda e bilheterias. Para conferir o circuito de exibição e a programação, acesse o app ou o site, que está com novo design mais intuitivo e simples para navegação.

“O universo de Harry Potter foi um fenômeno e continua sendo até hoje. Depois de diversas sessões lotadas no último dia 4, estamos abrindo novas sessões em parceria com a Warner Bros. para que os fãs de todas as idades possam viver este momento mágico, seja mais uma vez ou pela primeira vez em nossos cinemas. E temos ainda mais um atrativo que é valor promocional especial. Esperamos que todos possam se divertir vivendo esta experiência, com a qualidade e tecnologia que apenas a Cinemark tem.”, comenta Vinicius Porto, Diretor de Marketing da Rede Cinemark.

Sobre o filme

O 3º ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se aproxima. Porém um grande perigo ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar ainda mais a situação.

Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema – XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.