Harry Kane se diz “preparado” para disputar final da Champions League

Harry Kane, o atacante e artilheiro do Tottenham que se recupera de uma lesão no tornozelo, declarou nesta segunda-feira à imprensa que está “preparado” para jogar a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, no sábado em Madri.

“Comecei a me sentir bem com a equipe no final da semana passada. Não houve nenhum problema até agora”, declarou Kane, que jogou sua última partida no dia 9 de abril, nas quartas de final da Champions contra o Manchester City, quando machucou o tornozelo.

“Durante toda a semana tenho que trabalhar para alcançar a melhor forma física possível”, disse o jogador inglês. “Depois, a decisão pertence ao treinador. Mas como eu disse, me sinto bem, o técnico vai avaliar e decidir se estou pronto ou não para viajar”.

Mais cedo Mauricio Pochettino se mostrou “otimista” em relação à evolução da lesão de seu goleador.

“Durante a última semana, Harry Kane começou a se integrar ao grupo. É uma situação muito positiva para ele”, disse o técnico argentino.

jdg/dmc/chc/bdx/mcd/aam