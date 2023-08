Harry Kane quer vencer a Champions pelo Bayern de Munique

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2023 - 12:38 Compartilhe

“Vim para este clube para tentar ganhar a Liga dos Campeões”, disse o atacante inglês Harry Kane neste domingo (13), durante sua primeira entrevista coletiva como jogador do Bayern de Munique, um dia depois de sua estreia pela equipe.

“Quero jogar no mais alto nível, quero jogar a Liga dos Campeões e brigar por títulos. O Bayern me dá essa possibilidade”, explicou Kane.

“Como disse antes, vim para este clube para tentar ganhar a Liga dos Campeões, e tenho uma boa chance para ganhá-la”, acrescentou.

“A perspectiva de tentar ganhar em Wembley, seria genial para mim”, continuou Kane, com a final da Champions em 2024 prevista para o lendário estádio de Londres.

“Evidentemente, passei toda a minha carreira, toda a minha vida na Inglaterra e na Premier League. Pode ser necessário um tempo de adaptação”, reconheceu o atacante de 30 anos, que ainda busca o primeiro título de sua carreira, apesar de ser o maior artilheiro da história da seleção inglesa com 58 gols.

Menos de 24 horas depois de ter assinado com o Bayern, Kane entrou em campo pela primeira vez com a camisa do clube bávaro. Ele entrou no segundo tempo da decisão da Supercopa da Alemanha e não pôde evitar a derrota da equipe por 3 a 0 para o RB Leipzig.

“Sinto muito por Harry Kane, ele provavelmente está pensando que não treinamos durante quatro semanas” ironizou o técnico Thomas Tuchel, insatisfeito com o desempenho do time.

“A recepção que tive aqui ontem [sábado] foi incrível, mas a temporada ainda é longa. Quero agradecer a todo mundo, os torcedores, o Bayern”, concluiu Kane.

