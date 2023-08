Harry Kane marca pela 1ª vez e dá assistência em goleada do Bayern diante do Werder Bremen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 17:40 Compartilhe

Harry Kane foi um dos destaques da largada do hendecacampeão Bayern de Munique na nova edição do Campeonato Alemão. O artilheiro inglês, principal reforço para a temporada, deu uma assistência para Sané – anotou duas vezes – e deixou sua marca na goleada por 4 a 0 na casa do Werder Bremen, nesta sexta-feira, no Weserstadion.

Contratado do Tottenham, Kane havia entrado no decorrer da decisão da Supercopa da Alemanha, diante do RB Leipzig. Nada pôde fazer na derrota por 3 a 0. Desta vez escalado desde o início, o inglês mostrou o motivo de o clube bávaro insistir tanto em sua contratação.

Logo aos 3 minutos, Kane deu belo passe entre os marcadores para Sané, que carregou a bola até a área e de pé direito bateu cruzado, tirando do goleiro Pavlenka. O Werder Bremen até esboçou uma reação am empatar, aos 8 minutos. Füllkrug cabeceou em posição de impedimento e o VAR anulou o lance.

Dali em diante só deu Bayern, que controlou toda a primeira etapa e foi ao vestiário com o sentimento que merecia uma vantagem maior. Sem ver o goleiro Ulreich exigido, o time bávaro falhou na hora de ampliar.

Os gols que faltaram nos 45 minutos iniciais saíram após o intervalo. Em grande arrancada pela esquerda, Afonso Davies encontrou Kane bem posicionado entre os marcadores, o atacante dominou e mandou entre as pernas de Pavlenka, vibrando muito com seu primeiro gol no Bayern.

Kane atuou os 90 minutos e ainda viu o time transformar a vitória em goleada nos acréscimos, com Sane escorando o cruzamento de Müller e com o jovem Tel Mathys mandando um chutaço após receber de Davies.

