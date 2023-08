Harry Kane marca duas vezes e Bayern vence o Augsburg na Allianz Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 14:47 Compartilhe

Com dois gols de Harry Kane na Allianz Arena, o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3 a 1 e voltou para a briga pela liderança do Campeonato Alemão. O atacante inglês, contratado no final da última janela de transferências, já tem três gols e uma assistência em três jogos. O gol de Beljo no final da partida mantém o Union Berlin na primeira posição da competição ao final da 2ª rodada.

Jogando em Munique, o Bayern controlou toda a partida e pressionou desde o minuto inicial. Com 32 minutos de bola rolando, Leroy Sane recebeu um lindo passe pela direita e finalizou cruzado. O goleiro Dahmen espalmou e o zagueiro Uduokhai empurrou para o fundo das redes. O gol contra inflamou a torcida da casa.

Pouco tempo depois, a bola bateu no braço de Dorsch dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Harry Kane pediu a bola e converteu no meio do gol, marcando pela primeira vez na Allianz Arena, depois de passar em branco no vice-campeonato da Supercopa da Alemanha – estreia do atacante inglês em Munique.

O gol que fechou a goleada e colocou o Bayern novamente na briga pela liderança do campeonato aconteceu novamente dos pés do novo artilheiro. Aos 24 minutos do segundo tempo, Alphonso Davies tabelou pela esquerda, cruzou rasteiro para o meio e Kane finalizou sem chances para Dahmen. No finalzinho, o croata Dion Beljo descontou para o Augsburg.

MAIS CEDO

Jogando em casa, o Mainz deixou escapar a vitória contra o Eintracht Frankfurt e ficou apenas no 1 a 1 dentro da Mainz Arena. Lee Jae-Sung chegou a abrir o placar no primeiro tempo para os mandantes e o lateral-direito Knauff foi expulso no início da etapa final, aumentando ainda mais a vantagem do time do técnico Svensson. Ainda assim, o Frankfurt buscou o empate com Marmoush já nos acréscimos.

