Harry e Meghan rejeitam pedido de desculpas de jornal por coluna ofensiva

Reuters - 24/12/2022 - 15:56





LONDRES (Reuters) – O príncipe britânico Harry e sua esposa, Meghan, descartaram neste sábado um pedido de desculpas do tabloide Sun por publicar uma coluna altamente crítica a Meghan como um “golpe de relações públicas” e disseram que o jornal não a contatou para pedir desculpas.

Na coluna, o apresentador de televisão Jeremy Clarkson escreveu sobre Meghan: “À noite, não consigo dormir enquanto fico lá, rangendo os dentes e sonhando com o dia em que ela desfilará nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto a multidão canta ‘Que vergonha!’ e joga pedaços de excremento nela.”

O regulador da Organização de Padrões de Imprensa Independente (IPSO) da Grã-Bretanha disse na terça-feira que recebeu mais de 17.500 reclamações contra o texto do Sun, o maior número sobre qualquer artigo desde que foi criado em 2014.





“Embora o público mereça absolutamente o arrependimento da publicação por seus comentários perigosos, não estaríamos nessa situação se o The Sun não continuasse a lucrar e explorar o ódio, a violência e a misoginia”, disse um porta-voz de Harry e Meghan.

“Um verdadeiro pedido de desculpas seria uma mudança em sua cobertura e padrões éticos para todos. Infelizmente, não estamos prendendo a respiração por isso.”

O The Sun, em seu pedido de desculpas, disse: “Nós do The Sun lamentamos a publicação deste artigo e lamentamos sinceramente”, acrescentando que o texto foi removido de seu site e arquivos.

Mais de 60 legisladores assinaram uma carta escrita por Caroline Nokes, presidente do Comitê Seleto de Mulheres e Igualdades do parlamento britânico, ao editor do The Sun alertando que tais artigos contribuem para um clima de ódio e violência contra as mulheres.

Em um comunicado publicado no Twitter na segunda-feira, Clarkson disse que estava “horrorizado por ter causado tanto dano” e seria “mais cuidadoso no futuro”.

O duque e a duquesa de Sussex, como Harry e Meghan são oficialmente conhecidos, renunciaram aos deveres reais em março de 2020, dizendo que queriam construir uma nova vida nos Estados Unidos longe do assédio da mídia.





Em uma série de documentários da Netflix, Meghan falou sobre como seu tratamento pela mídia a deixou com um sentimento suicida, além de se preocupar se ela e seus filhos estavam seguros.

(Por Sachin Ravikumar)

