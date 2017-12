Harry e Meghan participam de primeiro evento oficial

O príncipe Harry, da Inglaterra, e a atriz americana Meghan Markle visitaram nesta sexta-feira a cidade de Nottingham, no primeiro compromisso oficial do casal.

Os dois acenaram para as centenas de pessoas reunidas nas ruas para saudar o casal, quatro dias depois do anúncio do casamento previsto para maio.

Harry e Meghan cumpriram um dos rituais de iniciação da família real, “a caminhada real” (royal walk), de mãos dadas e durante a qual podem receber presentes como flores.

O casal também visitará uma associação de ajuda a pessoas com aids e uma escola que participa em um programa de combate ao crime entre os jovens.

“Markle está impaciente para conhecer todos os jovens sobre os quais o príncipe Harry fala”, disse Jason Knauf, porta-voz do neto da rainha Elizabeth II e quinto na linha de sucessão ao trono.

Este é o primeiro de muitos compromissos públicos antes do casamento no castelo de Windsor em maio, em um dia que ainda será definido.

