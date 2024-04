Harry e Meghan estão desenvolvendo novas séries para a Netflix

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/04/2024 - 19:06 Para compartilhar:

O príncipe Harry e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, estão trabalhando em duas séries de não ficção com a Netflix: um programa de estilo de vida e outro sobre polo profissional, anunciou sua produtora nesta quinta-feira (11).

O casal, que cortou laços com a monarquia britânica em 2020 e agora reside na Califórnia, assinou um contrato com o gigante do streaming no mesmo ano para desenvolver múltiplos projetos.

A parceria já deu origem ao muito comentado “Harry & Meghan”, uma série documental de seis episódios lançada em dezembro de 2022. Os novos projetos, por sua vez, parecem ser muito menos controversos.

O primeiro, “supervisionado por Meghan (…), celebrará os prazeres da culinária e da jardinagem”, antecipou a Archewell Productions em um comunicado. E o segundo “oferecerá aos espectadores um acesso sem precedentes ao mundo do polo profissional”, acrescentou.

Ambas as produções estão em estágios iniciais e seus nomes e datas de lançamento serão anunciados “nos próximos meses”, indicou a Archewell.

Desde que se afastaram de seus deveres reais, o duque e a duquesa de Sussex saíram da folha de pagamento da realeza e buscaram suas próprias fontes de renda.

Atualmente estão distantes da família real, depois de terem repetidamente sugerido que Meghan foi maltratada durante seu tempo na monarquia devido à sua cor de pele.

Harry viajou brevemente ao Reino Unido para a coroação de seu pai, o rei Charles III, e quando o monarca foi diagnosticado com câncer. Segundo relatos da imprensa, o príncipe não fala com seu irmão William há meses.

Diante da notícia de que Kate, esposa de William, também está enfrentando uma batalha contra o câncer, Harry e Meghan desejaram “saúde e cura para Kate e sua família”.

