Harrison Ford diz que topou novo ‘Capitão América’ por dinheiro: ‘Não é mágica, é comércio’

Já nos cinemas em Capitão América: Admirável Mundo Novo, Harrison Ford não mediu as palavras em entrevistas ao responder por que aceitou interpretar o Hulk Vermelho no novo filme do Universo Cinematográfico Marvel. E o motivo é simples: dinheiro.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é estrelado por Anthony Mackie, o Sam Wilson, que deixa de ser o Falcão e assume o posto de sucessor de Steve Rogers (Chris Evans). Ford interpreta Thaddeus Thunderbolt Ross, o presidente dos Estados Unidos, um personagem que seria interpretado inicialmente por William Hurt, que morreu em 2022.

Apesar da honestidade, Ford faz uma ressalva acerca do quanto pesa o pagamento na hora de topar um papel. “Isso não quer dizer que eu vá aceitar dinheiro para qualquer coisa. Preciso que seja uma viagem na qual o público vá embarcar, e que eles permitam que eu me envolva.”

Anteriormente, o ator havia conversado com a Variety sobre o novo filme da Marvel Studios, e admitiu que parecia “um idiota” nos bastidores do longa-metragem.

“O que foi preciso? Não me importar. Foi preciso ser um idiota por dinheiro, o que já fiz antes. Não quero menosprezar. Só estou dizendo que você tem que fazer certas coisas que, normalmente, sua mãe não gostaria que você fizesse, ou seu treinador de atuação, se você tiver um. Mas é divertido, eu me diverti.”

Mesmo assim, o ator admite que um filme de herói tem seus desafios: “É mais difícil falar sobre ele do que de fato fazê-lo. Uma das melhores coisas de um filme da Marvel é que você não precisa falar muito dele, você pode simplesmente se sentar e curtir”, concluiu.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é dirigido por Julius Onah, de O Paradoxo Cloverfield, e traz Sam precisando desvendar um complô global. O filme está em cartaz nos cinemas.