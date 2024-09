Harris encurrala Trump em debate tenso e dá nova força à sua campanha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 0:23 Para compartilhar:

O primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump foi marcado por duras trocas de golpes. O encontro abordou economia, imigração, aborto, democracia e mudanças climáticas, a vice-presidente Kamala Harris e Donald Trump entraram em choque repetidamente, com a candidata democrata provocando uma resposta animada do ex-presidente sobre as acusações criminais que ele enfrenta.

Em uma mudança decidida em relação ao debate de junho entre o presidente Joe Biden e Trump, os moderadores da ABC News rejeitaram as falsidades do ex-presidente — incluindo suas alegações infundadas de que os democratas são a favor do aborto após o nascimento e a afirmação desmascarada de que imigrantes haitianos estão comendo animais de estimação em uma cidade de Ohio.

Em pouco mais de 90 minutos de enfrentamento, a candidata democrata adotou tom assertivo e colocou o adversário na defensiva. A atual vice-presidente disse ter passado os quatro últimos anos “limpando a bagunça de Donald Trump. Foi especialmente enfática e cresceu no debate ao ser questionada sobre aborto. Disse que seu adversário vai liderar um “plano nacional para banir o direito ao aborto”, o que Trump, menos assertivo no tema, negou.

Apesar de começar o debate repetindo o tom mais calmo que adotou no cara a cara contra o presidente Joe Biden, em junho, Donald Trump também foi se tornando mais agressivo em reação às provocações constantes da adversária.

Trump também tentou, ao longo do debate, atrelar a candidata democrata a Joe Biden, tentando tirar proveito do mau desempenho do presidente.

O ex-presidente vem culpando Kamala pelos recordes de entrada de imigrantes ilegais registrados nos EUA desde o fim do ano passado. Ele também acusou a adversária de “querer fazer operações transgênero pelo país”, a chamou de “marxista” e disse que os EUA se tornarão “uma Venezuela com anabolizante” caso a adversária vença.

Após o fechamento final (por Donald Trump, conforme havia sido dado por sorteio), os dois candidatos abandonaram o set. Sem despedidas, sem apertos de mão, sem adeus.