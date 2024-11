Harris e Trump fazem última ofensiva em estados-pêndulos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 4 NOV (ANSA) – Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris fazem nesta segunda-feira (4) sua última ofensiva nos estados-pêndulos que devem definir o vencedor das eleições para presidente dos EUA.

Na véspera do pleito, o ex-mandatário republicano realizará comícios em Raleigh, na Carolina do Norte, em Reading e Pittsburgh, na Pensilvânia, e em Grand Rapids, no Michigan.

Já a vice-presidente democrata terá um evento também em Pittsburgh e encerrará a campanha na Filadélfia, principal cidade da Pensilvânia, com um comício ao lado de Lady Gaga e Oprah Winfrey.

Sete estados são tidos como decisivos para definir o próximo presidente dos Estados Unidos, onde as eleições para a Casa Branca não são por voto direto, mas sim por colégio eleitoral: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

Em 2020, o democrata Joe Biden derrotou Trump em todos por margem estreita, com exceção da Carolina do Norte, onde o magnata prevaleceu, e agora as pesquisas mostram uma disputa acirrada entre o republicano e Kamala Harris.

Os candidatos têm concentrado sua campanha sobretudo no Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin, antigos redutos democratas, mas que, desde 2016, passaram a ser disputados voto a voto. (ANSA).