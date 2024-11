Harris e Trump empatam em primeira urna apurada nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 NOV (ANSA) – A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump empataram em três a três na primeira urna que teve seus resultados divulgados nas eleições nos Estados Unidos.

O empate se deu no vilarejo de Dixville Notch, em New Hampshire, na fronteira com o Canadá. Seguindo uma tradição que remonta a 1960, o local abriu e fechou a urna pouco depois da meia-noite (horário local).

Os eleitores de Dixville Notch costumam se reunir na seção eleitoral em um hotel e votar todos juntos logo após a abertura.

As cédulas são apuradas imediatamente, e o resultado é divulgado logo em seguida. Em 2020, o democrata Joe Biden recebeu todos os seis votos do vilarejo.

Em seu último comício antes do pleito, na última segunda-feira (4), Harris reforçou que a eleição de 2024 pode ser uma “das mais acirradas da história” e que “cada voto” pode fazer a diferença.

New Hampshire é tido como de tendência democrata, mas as pesquisas mostram que Harris e Trump estão quase sempre separados dentro da margem de erro nos chamados “estados-pêndulos” que devem definir o ganhador: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. (ANSA).