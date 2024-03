Harris é favorito para suceder a Varadkar como primeiro-ministro irlandês

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 11:05 Para compartilhar:

Simon Harris, que oficializou na quinta-feira sua candidatura a líder do partido de centro-direita Fine Gael, está bem colocado para suceder Leo Varadkar também como primeiro-ministro irlandês.

Na quarta-feira, Varadkar surpreendeu a renunciar ao renunciar como presidente de seu partido e primeiro- ministro. Diante da ausência de outro candidato, Harris é quem está em melhor posição para assumir ambos os cargos.

“Confirmo que me candidatarei a próximo líder do Fine Gael”, afirmou o atual ministro da Educação Superior em comunicado.

“Estou disposto a comprometer-me e a servir”, insistiu Harris, prestando homenagem a Leo Varadkar, que deixou o cargo que ocupava desde 2022, após ocupá-lo também entre 2017 e 2020.

Simon Harris é agora o grande favorito para ser o próximo primeiro-ministro irlandês e, aos 37 anos, seria o mais jovem da história do país.

O candidato a primeiro-ministro recebeu o apoio de muitos representantes eleitos do seu partido, que governa a Irlanda em coligação com outro partido de centro-direita, o Fianna Fail, e o Partido Verde.

Os candidatos à liderança do partido têm até segunda-feira para se apresentar à sucessão de Varadkar, antes da votação dos membros, entre 2 e 4 de abril, e do anúncio, um dia depois, do novo líder do partido.

Harris seria nomeado primeiro-ministro pelo Parlamento irlandês em 9 de abril, quebrando por pouco o recorde de mais jovem no cargo, estabelecido por Varadkar, que tinha 38 anos quando assumiu em 2017.

Harris, eleito deputado em 2011, aos 24 anos, faz parte do governo desde 2014 e atuou como ministro da Saúde de 2016 a 2020.

Leo Varadkar renunciou após o fracasso do referendo proposto pelo governo em 8 de março para modificar as referências às mulheres e à família na Constituição.

Harris, que usa regularmente as redes sociais, especialmente o TikTok, prometeu trazer “energia e entusiasmo” ao anunciar sua candidatura.

