Harris e Biden cortejam juntos estado-chave da Pensilvânia em ato com sindicatos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris participaram juntos nesta segunda-feira (2) de um ato de campanha com sindicalistas no estado da Pensilvânia, em uma demonstração pública de unidade após ela substituí-lo como candidata democrata e reavivar as esperanças eleitorais do partido.

Por ocasião do Dia do Trabalho, a dupla se reuniu com membros de sindicatos na Pensilvânia, um estado-chave na disputa, da qual Biden se retirou no final de julho.

“Avançamos muito, Kamala e eu vamos construir sobre esse avanço, e ela vai construir sobre isso”, disse Biden diante de trabalhadores do setor elétrico na cidade de Pittsburgh, onde não poupou declarações de apoio à candidata de seu partido.

“Estarei nos bastidores, mas farei todo o possível para ajudar”, acrescentou o presidente.

Biden, de 81 anos, inicialmente se mostrou relutante em se retirar da corrida presidencial após um desempenho desastroso no debate contra o republicano Donald Trump, no final de junho.

Hoje, no entanto, com seu apoio a Kamala, ele deixou claro qual será seu papel nos últimos meses de campanha rumo às eleições de 5 de novembro.

“Há apenas uma pessoa como opção racional nestes tempos — e ela é Kamala Harris”, completou Biden diante de centenas de seguidores.

“Eu a conheço, confio nela”, destacou o presidente. “Essa mulher sabe o que faz. Prometo a vocês, se votarem em Kamala Harris como presidente, será a melhor decisão que jamais tomaram”.

Kamala apareceu pela última vez com Biden há duas semanas, após seu discurso na Convenção Nacional Democrata em Chicago.

Aproveitando uma nova onda de entusiasmo, Kamala tem realizado comícios multitudinários nos principais estados-chave do país e arrecadou doações em dinheiro para os dois meses finais de campanha.

As pesquisas mostram que sua entrada melhora as chances do Partido Democrata de derrotar Trump, embora a disputa continue muito acirrada.

“Joe Biden foi um dos presidentes mais transformadores que já vimos nos Estados Unidos, e isso vem de seu coração”, disse Kamala após a intervenção de Biden em Pittsburgh.

“Joe e eu falamos muito sobre o fato de que estamos muito orgulhosos de ser a administração mais pró-sindical da história dos Estados Unidos”, acrescentou a candidata.

“Não vamos voltar atrás!”, gritou a multidão, utilizando um de seus lemas.

Enquanto isso, Trump tirou o fim de semana de folga da campanha e não tinha eventos públicos programados para esta segunda-feira.