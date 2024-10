Harris completa 60 anos, mas prefere falar da idade de Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 11:34 Para compartilhar:

Kamala Harris completa 60 anos neste domingo (20), na reta final de uma campanha eleitoral acirrada contra Donald Trump, que, aos 78 anos, é o candidato mais velho a concorrer à Casa Branca, após a retirada do presidente Joe Biden da disputa.

A idade tem sido um fator crucial na campanha, com Biden desistindo em meio a temores sobre sua lucidez. Harris, por sua vez, sempre apontou a capacidade mental do próprio Trump para ocupar a presidência.

Faltando menos de duas semanas para a eleição de 5 de novembro, a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano estão travando uma luta acirrada, que as pesquisas mostram estar empatada.

Neste domingo, os dois estarão na Pensilvânia, o estado que é considerado central entre os sete estados-chaves para decidir a eleição.

Biden passou a tocha para Harris depois de um debate desastroso contra Trump que levantou preocupações sobre sua lucidez.

Mas a idade de Trump não parece ser um fator central para os eleitores.

Em Atlanta, Geórgia, Harris acusou Trump de “se esquivar de debates e cancelar entrevistas por exaustão”.

“Quando ele responde a uma pergunta ou fala em um comício, você já notou que ele tende a sair do roteiro e divagar, e geralmente não consegue concluir uma ideia?”, ela rebateu.

– Emissários famosos –

Harris também procurou provocar Trump por causa de um relatório de 12 de outubro que descrevia seu “excelente (estado de) saúde”, mas a campanha do ex-presidente enfatizou que o bilionário está “em perfeita e excelente saúde para ser o comandante em chefe” das Forças Armadas dos EUA.

O republicano, que está buscando um segundo mandato na Casa Branca, rebateu as acusações de Harris com uma maratona de discursos na Pensilvânia no sábado, um dia depois de dizer que ela “não tem a energia nem de um coelho”.

Trump enfatizou a importância dos delegados eleitorais concedidos pelo estado do nordeste: “Se ganharmos na Pensilvânia, ganharemos tudo”.

Os dois candidatos estão usando seus últimos dias de campanha em estados que podem mudar para um ou outro partido, assim como seus emissários.

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, juntou-se pessoalmente à campanha de Trump na Pensilvânia com uma série de eventos.

Falando em Harrisburg, uma cidade na parte sudeste do estado, ele anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro – US$ 1 milhão (5,66 milhões de reais) por dia até 5 de novembro – para os eleitores do estado que assinarem a petição de sua organização para endossar Trump.

Harris contou com o apoio de estrelas da música como Lizzo e Usher para se aproximar dos eleitores.

Lizzo arrancou aplausos quando disse que os Estados Unidos estão mais do que prontos para receber sua primeira presidente mulher, fazendo alusão a uma frase de um de seus sucessos: “It’s about damn time!

Um dos maiores astros de Atlanta, Usher, disse aos eleitores de lá que está contando com eles para fazer com que a aspiração da vice-presidente “vá longe” na Geórgia.

