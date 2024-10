Harris completa 60 anos e Trump frita batatas no McDonald’s

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 20:12 Para compartilhar:

A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, comemorou seus 60 anos neste domingo (20) em igrejas afro-americanas na Geórgia, enquanto o republicano Donald Trump se vestiu de funcionário em um McDonald’s na Pensilvânia para desacreditá-la, em plena reta final de uma campanha presidencial acirrada nos Estados Unidos.

A lenda da música Stevie Wonder acompanhou Harris em uma de suas paradas em um subúrbio de Atlanta, cantou “Parabéns para você” e pediu aos cidadãos que “pensem além de si mesmos ao votar”.

Harris insistiu que os Estados Unidos são “um país que se baseia em fazer coisas focadas no melhor interesse” de seus filhos e famílias, “ajudando as pessoas a sair da pobreza”.

Antes, ao visitar uma igreja batista perto de Atlanta, ela pediu a uma congregação negra que acolhesse valores de compaixão enquanto outros “espalham ódio, semeiam medo e causam o caos”.

Dirigindo-se a fiéis afro-americanos – um grupo demográfico tradicionalmente democrata -, ela usou a parábola do bom samaritano para pedir que “façam a luz brilhar em momentos de escuridão”.

A Geórgia é um dos estados-chave que podem decidir as eleições de 5 de novembro, assim como a Pensilvânia, onde os dois candidatos tinham eventos previstos para este domingo.

– Trump frita batatas no McDonald’s –

Na Pensilvânia, Trump apareceu neste domingo mais sorridente do que de costume. Nos arredores da Filadélfia, ele se passou por funcionário do McDonald’s e fritou batatas para zombar de Harris, que disse ter trabalhado na rede de fast-food quando era jovem.

Trump afirmou repetidamente, sem oferecer provas, que a vice-presidente nunca trabalhou no McDonald’s.

Quando os jornalistas lembraram que hoje era o aniversário de Harris, Trump desejou-lhe o melhor e brincou dizendo: “Acho que vou comprar flores para ela”.

– Idade: importa ou não? –

A idade tem sido um fator crucial na campanha, com o presidente Joe Biden desistindo de tentar a reeleição em meio a temores sobre sua lucidez. Harris, por sua vez, sempre apontou a capacidade mental do próprio Trump, de 78 anos, para ocupar a presidência.

Biden passou a tocha para Harris após um debate desastroso contra o magnata conservador, que levantou preocupações sobre seu estado físico e cognitivo. No entanto, a idade de Trump não parece ser um fator central para os eleitores.

Em Atlanta, Harris acusou Trump no sábado de “evitar debates e cancelar entrevistas por exaustão”.

“Quando ele responde a uma pergunta ou fala em um comício, você já notou que ele tende a sair do roteiro e divagar, e geralmente não consegue concluir uma ideia?”, disparou ela.

– Maratona de fim de semana –

Os dois candidatos estão utilizando seus últimos dias de uma campanha frenética em estados que podem pender para um ou outro partido, e seus apoiadores também.

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, se juntou pessoalmente à campanha de Trump na Pensilvânia, com uma série de eventos.

Em Harrisburg, uma cidade no sudeste do estado, Musk anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro – um milhão de dólares por dia até 5 de novembro – para eleitores do estado que assinarem a petição de sua organização para apoiar Trump.

Harris contou com o apoio de estrelas da música como Lizzo e Usher para se aproximar dos eleitores.

Lizzo foi ovacionada quando afirmou que os Estados Unidos já estão mais do que prontos para sua primeira presidente mulher, fazendo alusão a um verso de um de seus sucessos: “It’s about damn time!” (“Já está mais do que na hora!”).

Uma das maiores estrelas de Atlanta, Usher disse aos eleitores que conta com eles para a vitória da vice-presidente na Geórgia.

