‘Harmonizado consciente’: Rodrigo Sant’anna diz que diminuiu procedimentos estéticos

Em 2019, o comediante Rodrigo Sant’Anna, de 43 anos, participou do programa Que História É Essa, Porchat? dias depois de fazer harmonização facial, rinoplastia e implante capilar. A internet não perdoou e ele foi amplamente criticado, em especial nas redes sociais.

O ator conversou com o jornal O Globo e falou sobre as críticas. Ele disse não se importar. “O tempo inteiro estamos lidando com crítica e opinião, então, acho que temos que fazer do jeito que tem que ser. Eu tento viver essa verdade, apesar de algumas críticas ainda chegarem a um lugar de: ‘Opa, não precisava disso’. Não sou de responder crítica na internet e me colocar em polêmica”, disse.

Ao mesmo tempo, revelou que diminuiu o número de intervenções estéticas. “Eu já diminuí minha harmonização. Agora sou um harmonizado consciente. Eu não tenho a menor questão com procedimento estético. Eu acho incrível e faço tudo”, completou.

Rodrigo Sant’Anna no ‘BBB’

Rodrigo Sant’Anna se prepara para o quadro de humor do Big Brother Brasil. Será a terceira vez que o humorista integra o time do reality show. Em 2015 e 2016, ele participou do programa interpretando personagens como Klébis, Regina Célia e Carol Paixão.

Na entrevista ao jornal carioca, ele disse que a sua atuação está sendo discutida. Ele dividirá o quadro com Rafael Portugal. A estreia do reality está marcada para o próximo dia 13 de janeiro.

Além do BBB, Rodrigo volta ao Multishow com mais uma temporada da série de humor Tô de Graça.