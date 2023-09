Harmonização Orofacial: Conheça um dos maiores programas da área

AGÊNCIA MARCAS DE CREDIBILIDADE ii AGÊNCIA MARCAS DE CREDIBILIDADE i https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade-i/ 14/09/2023 - 16:09 Compartilhe

O Instituto Riani Caroline nasceu em Juazeiro do Norte-Ceará, através do empresário visionário Bruno Renêr Barbosa de Oliveira, de 31 anos, administrador, que junto com sua irmã, Riani Caroline que estava concluindo na época a graduação em odontologia e se especializando em Harmonização Orofacial, fundaram o instituto que tem a missão de gerar capacitação científica profissional através de cursos de aperfeiçoamento e treinamento para profissionais da área.

Bruno com apenas 18 anos já tinha sua primeira empresa e alcançado o sucesso no que estava empreendendo. “Abri minha primeira empresa aos 18 anos de idade, uma loja de roupa, migrei para fábrica de chinelos. Cresci muito rápido no setor e com 23 anos já liderava uma empresa com 40 colaboradores. Vivi muitos altos e baixos dentro da indústria e em determinado momento tive que me dedicar mais na área de vendas. Me formei em Gestão Comercial e minha irmã estava concluindo sua graduação em odontologia e iniciando a pós em HOF, vi ali também uma nova oportunidade de empreender, pois na época a Harmonização Orofacial era novidade no mercado. Eu identifiquei muito rápido que aquele era um mercado em fase inicial que traria resultados positivos”, explicou.

Apostando no crescimento do mercado da Harmonização Orofacial, os irmãos montaram uma clínica em Pernambuco e outra no Ceará, com todo sucesso no empreendimento hoje estão implantando uma terceira clínica. “Percebi que havia uma demanda muito grande nos treinamentos para profissionais da área. Isso começou a ficar perceptível quando vários profissionais começaram a procurar minha irmã, Dra. Riani, em busca de mentoria. Ela começou a se destacar e os demais profissionais passaram a querer saber quais as técnicas eram utilizadas nos procedimentos que permitiam entregar resultados surpreendentes. E ali, mais uma vez vi uma oportunidade de mercado. Criamos o Instituto de treinamentos para profissionais da Harmonização com um curso completo com conteúdo práticos e teóricos, com procedimentos estético/funcionais, de maneira segura e eficaz”, disse.

Com sua expertise ligada ao negócio, o especialista também atua como coordenador dos treinamentos, ao lado da sua irmã e profissional da área, começou a receber dos alunos relatos de dificuldades no setor comercial de suas clínicas. Surgindo assim a ideia de incluir aulas de marketing e vendas no curso. Essa união de Técnicas em Harmonização Facial e Marketing e Vendas para clínicas despertou o interesse dos profissionais da área.

A Dra. Cibele Sampaio, que na época já era uma profissional de renome nacional, entrou para a equipe como uma peça fundamental. O conhecimento técnico, expertise e reconhecimento de Cibele enriqueceram muito o projeto e com ela o trio estava formado com a missão de revolucionar o mercado da HOF.

O START já vai para a sua 5ª Edição e é um curso específico com o intuito de capacitar ainda mais os profissionais da área que desejam atuar na estética avançada, buscando um maior complemento em seus atendimentos. São três dias de imersão e eles saem totalmente preparados para realizar os procedimentos em seus consultórios. O profissional terá um treinamento intensivo em Toxina Botulínica, Preenchimentos faciais com ácido hialurônico, Gestão, Marketing e Vendas.

Hoje a equipe do START é composta por três professores e profissionais capacitados além de Bruno Renêr na área de Gestão, Marketing e Vendas, tem Dra. Riani Caroline, dentista e especialista em Harmonização Orofacial e no curso atua na área de Preenchimentos Faciais e Dra. Cibele Sampaio, cirurgiã dentista, Especialista em Harmonização orofacial e ensina a área de Toxina botulínica.

Durante os três dias do START, o aluno irá mergulhar em um universo de conhecimento e técnicas que vão proporcionar toda a segurança para ele começar a atuar imediatamente na Harmonização Facial. “O curso se mostrou até hoje o meu projeto que tem o maior potencial de crescimento. Acredito que estaremos nos próximos dois anos expandindo o START para todo o Brasil, todas edições tivemos grandes números de inscritos e com ética, dedicação e muito trabalho sei que podemos transformar a vida desses profissionais garantindo ensino de qualidade”, concluiu Bruno.

Para ficar por dentro e se inscrever no curso START que é ministrado por professores qualificados e experientes, siga esses profissionais que garantem um aprendizado de alta qualidade: @brunorenerr @drariani @dra.cibelesampaio

