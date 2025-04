Harmonização nas mãos: conheça o novo procedimento estético realizado por Gkay

Parece que a harmonização no mundo da estética veio realmente para ficar. Além de promover rostos contornados, lábios volumosos e mandíbulas marcadas, o procedimento ganhou uma nova área do corpo para rejuvenescer: as mãos.

Durante sua passagem pela Califórnia, a influenciadora Gkay fez uma visita à badalada clínica Epione, em Beverly Hills, para experimentar um dos tratamentos estéticos mais exclusivos do momento, idealizado pelo dermatologista das estrelas, Dr. Simon Ourian — médico de nomes como Kim Kardashian, Megan Fox e Lady Gaga.

Fundador da Epione há mais de 20 anos, o Dr. Simon Ourian tornou-se referência mundial em estética por desenvolver técnicas minimamente invasivas que oferecem resultados sofisticados e naturais — características que atraem celebridades de todos os cantos do planeta.

A “harmonização das mãos”, como Gkay apelidou o procedimento, envolve uma combinação de preenchimento dérmico e sessões de coolaser, uma tecnologia que promete suavizar rugas finas, recuperar o volume perdido e renovar a textura da pele.

“Muita gente foca só no rosto, mas a mão também entrega a idade, né?”, brincou ela em seus stories, enquanto recebia as aplicações diretamente pelas mãos do famoso médico.

“Olha isso, gente! Já tá outra coisa”, disse, mostrando as mãos ainda um pouco vermelhas, mas visivelmente mais lisas e hidratadas.

Foto: Gkay fazendo harmonização nas mãos – Reprodução/Instagram

Harmonização nas mãos

“A harmonização das mãos já é uma realidade nos consultórios de medicina estética. Trata-se de uma das regiões que mais denunciam o envelhecimento, ao lado do colo e da face. Por isso, o cuidado com o dorso das mãos, e até mesmo com os dedos, tem se tornado uma preocupação crescente entre os pacientes”, explica Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, à IstoÉ Gente.

Segundo a profissional, hoje contamos com diferentes abordagens para melhorar essa área: bioestimuladores e biorremodeladores de colágeno são amplamente utilizados.

“Em casos de mãos muito magras, com depressões aparentes, o ácido hialurônico pode ser aplicado de forma estratégica para promover a retificação da região. Além disso, tecnologias como lasers e luz intensa pulsada também fazem parte do arsenal para o rejuvenescimento das mãos”, diz.

Sobre os resultados do novo procedimento estético realizado por Gkay, a Dra. Fernanda Nichelle destaca: “Na primeira sessão, é possível observar resultados bastante satisfatórios, como provavelmente é o caso da paciente em questão, que associou o uso da tecnologia aos injetáveis. Aproximadamente entre 15 e 20 dias após o procedimento, já é possível notar uma melhora significativa. No entanto, dependendo do grau de envelhecimento, pode ser necessária a realização de mais sessões.”