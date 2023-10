Harmonização facial: especialista esclarece reversão de procedimentos orofaciais mal sucedidos

Da Redaççãoi Da Redaçção https://istoe.com.br/autor/da-redaccao/ 20/10/2023 - 21:57 Para compartilhar:

Após a onda de harmonização facial, que conquistou anônimos e famosos em busca da face perfeita, chegou o momento de repensar as formas dos rosto e dar uma nova chance à aparência natural. Sobretudo quando o procedimento não proporciona o efeito esperado.

Especialista em harmonização facial sem agulhas e Bichectomia, a *Dra. Manuela Bafini, que atende paciente em São Paulo, revela que tem enfrentado uma situação inusitada em seus atendimentos, mas que se tornou muito frequente neste ano: o aumento de casos de harmonizações orofaciais que não obtiveram resultados satisfatórios.

De acordo com ela, a chegada de pacientes com excesso de uso de preenchedores faciais ou má colocação de substâncias teve um crescimento de 70% em seus atendimentos só esse ano.

Para a Dra. Manuela Bafini, a recorrência de pacientes descontentes com o resultado final de seus visuais pode estar atrelada à falta de informação na hora dos atendimentos iniciais e, também, à carência de instruções assertivas com cuidados com a pele e a saúde.

“Muitas pessoas chegam ao nosso consultório com noções básicas ou distorcidas sobre a melhor forma de se utilizar o ácido hialurônico, e isso vai desde a quantidade de produto apropriado para cada caso até a melhor forma de se fazer o procedimento em si, o que torna tudo muito mais difícil e preocupante”, explica a especialista.

A doutora ressalta que esses podem ser alguns dos motivos que levam as pessoas a usarem o preenchedor facial de maneira desenfreada e, consecutivamente, adquirirem problemas de saúde e de baixa autoestima.

“Profissionais que atuam no ramo estético estão à disposição para elevar o amor-próprio, a sua beleza, e não o contrário. Como profissionais da saúde, temos o dever de orientar a todos para que se possa alcançar o melhor desfecho, ou seja, para que o paciente saia satisfeito e feliz”, destaca ela.

A dentista acredita que o melhor resultado será sempre aquele que condiz com a estrutura facial dos pacientes e aquele que não os coloca em nenhum tipo de risco, respeitando a individualidade de cada rosto, proporcionando, assim, uma harmonização facial perfeita.

Outra trend das clínicas estéticas brasileiras é o emagrecimento facial, conhecido por especialistas como retirada de bola de Bichat – gordura localizada nas bochechas – denominada bichectomia.

Realizada por muitos influencers e famosos brasileiros, a técnica americana que ganhou destaque em 2015 causou polêmica ao entrar no país, pois é um procedimento irreversível que, se for feito de forma incorreta, pode causar danos sérios à saúde dos pacientes.

*A Dra. Manuela Bafini foi uma das precursoras da microcirurgia no país. Formada em odontologia pela Universidade Julio de Mesquita Filho – UNESP de São José dos Campos, a CEO da MB Clínica também é escritora do livro Guia Prático de Bichectomia, que conta com 3 mil exemplares distribuídos também fora do Brasil. CRO/SP:78201.

