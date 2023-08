Hariany Almeida vive affair com Matheus Vargas, filho de Leonardo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 4:40 Compartilhe

O amor está no ar para Hariany Almeida e Matheus Vargas. Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora confirmou que está vivendo um romance “leve” com o filho de Leonardo.

Em entrevista ao “gshow”, de onde são as informações, Hariany explicou: “Estamos ficando, nos curtindo, está leve. Gosto da essência dele, é um menino muito do bem, engraçado, carinhoso.”

Os dois se conheceram durante as gravações do clipe de “Raparigueiro”, música de Matheus com o meio-irmão Zé Felipe.

Esse é o primeiro relacionamento da influenciadora desde o término de seu noivado com DJ Netto, em fevereiro.

