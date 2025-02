Hariany Almeida e Matheus Vargas terminam namoro

A ex-BBB Hariany Almeida anunciou o fim de seu namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. O relacionamento dos dois começou em 2023.

A influenciadora compartilhou a notícia por meio de uma publicação nos Stories do Instagram e pediu para que seus fãs a compreendessem, sem questionamentos.

+ Chega ao fim namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme

“Em respeito aos meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, escreveu a ex-BBB no comunicado.

A influenciadora e o cantor sertanejo começaram o relacionamento em 2023 e, recentemente, compartilharam em entrevista ao “TV Fama”, da RedeTV!, seus planos para o futuro, incluindo casamento e filhos.

Coincidentemente, o fim do relacionamento foi anunciado uma semana após o término de Bruna Marquezine e João Guilherme, que é irmão de Matheus.