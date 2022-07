Harden garante que Philadelphia 76ers pode lutar pelo título da NBA

O astro do basquete James Harden garantiu nesta quarta-feira que o Philadelphia 76ers tem tudo para lutar pelo título da NBA depois de assinar um novo contrato para continuar na franquia.







“É aqui que quero estar. É aqui que quero vencer e acho que temos as peças para isso”, disse Harden, que concordou com um acordo reestruturado de dois anos no valor de 68,6 milhões de dólares.

“Desde meu primeiro dia com os 76ers, o time e os torcedores me ajudaram a me sentir em casa aqui na Filadélfia. Estou emocionado de construir a partir da temporada passada e mal posso esperar para entrar na quadra com os rapazes e começar esta viagem”, comentou.

Harden, que se juntou ao Sixers em fevereiro em uma troca com o Brooklyn Nets, foi o MVP da liga em 2018, e em 21 jogos na temporada passada com os 76ers marcou 442 pontos, além de 149 rebotes e 220 assistências.

O técnico do Sixers, Doc Rivers, saudou a decisão de Harden de assinar com a equipe.

“Eu não poderia estar mais feliz com a decisão de James de se comprometer com nossa organização”, disse o treinador.

Por sua vez, o presidente dos 76ers, Daryl Morey, chamou Harden de “um dos maiores jogadores da história da NBA e um futuro membro do Hall da Fama”.

De acordo com fontes da mídia, Harden ganhará US$ 33 milhões na temporada 2022-23 em um acordo que também inclui uma opção de jogador de US$ 35,6 milhões para 2023-24.

Os Sixers foram eliminados pelo Miami Heat na segunda fase dos últimos playoffs.

