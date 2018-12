Harden faz 45 pontos e Rockets derrota Celtics em casa na NBA

Com atuação inspirada de James Harden, o Houston Rockets derrotou o Boston Celtics por 127 a 113 na noite desta quinta-feira, em rodada da NBA. O MVP da temporada passada anotou 45 pontos e liderou os anfitriões na conquista da 19ª vitória na competição, que aproximou a equipe dos primeiros colocados da Conferência Oeste.

Harden registrou ainda seis assistências e dois rebotes, mesmo atuando com dores na panturrilha esquerda. Dos seus 45 pontos, 17 deles foram anotados no primeiro quarto. Com a grande performance, o astro completou oito jogos seguidos marcando ao menos 30 pontos. Trata-se da maior sequência deste tipo desde que Russell Westbrook emplacou a mesma série em novembro de 2016.

E ele não brilhou sozinho em quadra. Clint Capela obteve um “double-double” de 24 pontos e 18 rebotes. Eric Gordon contribuiu com 20 pontos. O brasileiro Nenê anotou sete pontos e seis rebotes nos dez minutos em que esteve em quadra.

Com estas atuações, o Rockets obteve a oitava vitória nos últimos nove jogos. A boa reação na temporada regular da NBA levou o time, um dos destaques do campeonato passado, ao sétimo lugar da Conferência Oeste, com 19 triunfos e 15 derrotas.

O Celtics, por sua vez, foi liderado por Kyrie Irving, que anotou um “double-double” de 23 pontos e 11 assistências. Marcus Morris registrou 19 pontos e Jaylen Brown saiu do banco de reservas para marcar 18.

Nada disso, porém, conseguiu ofuscar o desempenho de James Harden, do outro lado da quadra. O Celtics sofreu a sua 14ª derrota na temporada. Tem 20 vitórias e, no momento, ocupa a quinta colocação na Conferência Leste.

Pela mesma rodada, o Golden State Warriors voltou a tropeçar, ao ser batido pelo Portland Trail Blazers por 110 a 109, diante de sua torcida. Em jogo eletrizante, os visitantes venceram somente na prorrogação, após empate por 102 no tempo normal.

O Trail Blazers contou com boas atuações de Jusuf Nurkic, que obteve um “double-double” de 27 pontos e 12 rebotes, C.J. McCollum, responsável por 24 pontos, e Damian Lillard, com 21. Do outro lado da quadra, o astro Stephen Curry até foi o cestinha da partida, com 29 pontos, e Kevin Durant anotou um “triple-double” de 26 pontos, 10 rebotes e 11 assistências.

Mas a dupla não evitou a 13ª derrota do Warriors, que soma 23 triunfos e voltou a perder a liderança da Conferência Oeste para o Denver Nuggets – não entrou em quadra nesta rodada. Já o Trail Blazers é o sexto colocado desta tabela, com 20 vitórias e 15 derrotas.

Sem LeBron James, machucado, o Los Angeles Lakers foi superado pelo Sacramento Kings por 117 a 116. Em um duelo apertado, Bogdan Bogdanovic anotou uma decisiva cesta de três pontos nos instantes finais para sacramentar a 19ª vitória do Kings na temporada – tem 16 derrotas e é o 8º no Oeste. Já o Lakers, que ainda não sabe quando terá o retorno do seu principal jogador, é o quinto (20/15).

Em outro jogo da rodada, o Philadelphia 76ers bateu o Utah Jazz por 114 a 97, fora de casa. Pelo Jazz, o brasileiro Raulzinho esteve em quadra por apenas dois minutos e só conseguiu registrar um rebote. A sua equipe é apenas a 12ª colocada do Oeste, com 17 triunfos e 19 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Houston Rockets 127 x 113 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 112 x 96 New York Knicks

Sacramento Kings 117 x 116 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 97 x 114 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 109 x 110 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Chicago Bulls

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Orlando Magic x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers