Harden brilha e se torna 24º jogador da história da NBA a superar os 25 mil pontos

James Harden se tornou o 24º jogador da história da NBA ao superar os 25 mil pontos, na noite desta quinta-feira, ao comandar o Los Angeles Clippers na vitória sobre o Golden State Warriors por 121 a 113, em casa. O ala-armador atingiu o grande feito com seus 28 pontos, sua melhor performance na temporada até agora.

Aos 34 anos, ele precisava de 20 pontos para alcançar a marca de 25 mil pontos. Terminou a partida também com um “double-double” ao anotar 15 assistências, além de sete rebotes. “É o tipo de coisa que James faz. Como Paul George estava fora hoje, ele elevou o seu nível de jogo. Como tinha maior posse de bola, ele pôde criar mais e fazer mais jogadas para si mesmo e para os seus companheiros de time. Foi para isso que trouxemos ele para o time. E ele fez uma grande partida”, disse o técnico dos Clippers, Tyronn Lue.

Harden, por sua vez, celebrou a vitória e evitou se empolgar pela marca alcançada. “Não importa se eu marquei dois ou 28 pontos, vencer era a prioridade. As estatísticas e tudo… Eu consegui muitas coisas, alcancei diferentes marcas individualmente. Para mim, é sempre sobre vencer, sobre criar química (com os companheiros) e continuar a melhorar. E acho que nesta noite demos mais um passo à frente neste aspecto de união”, declarou.

Foi a sexta vitória seguida dos Clippers, que estão reagindo na tabela da Conferência Oeste. A equipe já figura na sétima colocação, com 14 triunfos e 10 derrotas. Por outro lado, os Warriors continuam em baixa. Sem Draymond Green, suspenso por tempo indeterminado por protagonizar outro momento de violência em quadra, o time de Stephen Curry perdeu a terceira seguida e está em 11º, com 10 vitórias e 14 revezes.

Klay Thompson fez sua melhor apresentação da temporada, com 30 pontos, enquanto Curry anotou 17. Mas a dupla não pôde evitar o novo revés de uma das equipes que mais dominou a NBA nos últimos anos.

Em outros jogos da rodada, os líderes de cada conferência confirmara o favoritismo. Em casa, o Boston Celtics superou o Cleveland Cavaliers por 116 a 107 no ritmo da dupla formada por Jayson Tatum e Jaylen Brown, responsáveis por 27 e 22 pontos cada. Tatum ainda contribuiu com 11 rebotes, deixando a quadra com um “double-double”.

Do outro lado, os Cavaliers foram liderados por Donovan Mitchell, cestinha da partida, com 31 pontos, e Caris LeVert, com 26. O time de Cleveland é o nono colocado da Conferência Leste, com 13 vitórias e 12 derrotas. Já os Celtics exibem a melhor campanha a temporada, ao lado do Minnesota Timberwolves, com 18 triunfos e cinco derrotas.

Líder do Oeste, a equipe de Minnesota também venceu na rodada. Fora de casa, bateu o Dallas Mavericks por 119 a 101. O reserva Naz Reid foi o cestinha dos visitantes, com 27 pontos, num jogo coletivo bem-sucedido dos Timberwolves, com destaque também para Karl-Anthony Towns, autor de 21 pontos e 17 rebotes. Pelos Mavericks, Luka Doncic anotou 39 pontos.

