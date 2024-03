Hapvida tem lucro líquido ajustado de R$ 330,5 Mi no 4º trimestre, alta de 104,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 21:52 Para compartilhar:

A Hapvida registrou lucro líquido ajustado de R$ 330,5 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 104,8% ante o mesmo período de 2022. No critério sem ajuste, a companhia teve prejuízo de R$ 29,9 milhões, valor 90,6% menor que igual intervalo do ano anterior.

O Ebitda ajustado ficou em R$ 949,7 milhões, um aumento de 85,7% na comparação anual. Esse valor exclui o impacto positivo do ressarcimento de despesas referente à operação de aquisição da Promed e Premium. A margem Ebitda ficou em 13,7%, aumento de 4,5 pontos porcentuais na mesma base.

Já a receita líquida somou R$ 6,9 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, uma alta de 6,7%.

No ano, o lucro líquido ajustado da Hapvida avançou 38,3% ante 2022, para R$ 846,2 milhões. O Ebitda ajustado passou a R$ 2,932 bilhões, alta de 47,6%, enquanto a receita líquida atingiu R$ 27,4 bilhões, evolução de 10,1%.

O resultado financeiro totalizou uma despesa líquida de R$ 306,5 milhões ao final do ano, uma redução de 17,5% frente ao terceiro trimestre e de 40,6% ante o quarto trimestre de 2022.

A dívida líquida passou de R$ 7,1 bilhões no final de 2022 para R$ 4,79 bilhões no fim de 2023, o que representa uma redução de 32,5%, encerrando o ano com uma alavancagem de 1,38 vez a relação da dívida líquida com o Ebitda ajustado, ante uma alavancagem de 2,45 vezes no quarto trimestre de 2022.

Operacional

A Hapvida encerrou o quarto trimestre de 2023 com 87 hospitais, 77 unidades de pronto atendimento, 339 clínicas e 293 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, totalizando assim 796 unidades assistenciais próprias.

Ao longo do ano, foram adicionadas 17 unidades provenientes da aquisição da HB Saúde e 32 novas unidades distribuídas por todo o Brasil, incluindo 3 novos hospitais em regiões-chave.

O número de beneficiários de planos de saúde ao fim de dezembro apresentou redução de 3%, passando de 9,138 milhões para 8,864 milhões, com ticket médio mensal consolidado variando de R$ 231,6 para R$ 256,5, avanço de 10,8% no quarto trimestre sobre o mesmo trimestre de 2022.

Nos planos odontológicos, a Hapvida teve alta de 0,9% no número de beneficiários, passando de 6,934 milhões a 6,994 milhões. O ticket médio mensal teve um acréscimo de 7,2%, passando de R$ 9,7 para R$ 10,4.

