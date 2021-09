Hapvida pagará R$383,5 milhões para assumir 59% da HB Saúde

SÃO PAULO (Reuters) – A Hapvida informou nesta sexta-feira que sua oferta de 650 milhões de reais para compra de 100% do Grupo HB Saúde, com sede em São José do Rio Preto (SP) foi aprovada.

A Hapvida prevê desembolsar 383,5 milhões de reais para comprar a uma fatia de 59% dos acionistas da HB, representando a parcela dos que aprovaram a proposta de compra.

“A companhia segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas”, afirmou a Hapvida em fato relevante.

(Por Aluísio Alves)

