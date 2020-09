Hapvida firma parceria com Roche para construção de laboratório de diagnósticos

A Hapvida anunciou na noite desta quarta-feira, 9, uma parceria com a farmacêutica suíça Roche para consolidar suas atividades de diagnóstico laboratorial em uma unidade central, denominada Núcleo Técnico Operacional (NTO), que será construída em Recife (PE). A empresa do setor de saúde vai fazer um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões e estima que a economia anual será de R$ 30 milhões com a desativação dos 18 NTOs regionais que existem atualmente.

“Atualmente cerca de 83% dos exames são processados em nossas unidades próprias. Após implementado, o NTO será capaz de processar cerca de 95% dos exames laboratoriais, aumentando o nível de verticalização e otimizando a utilização da capacidade produtiva da companhia”, diz a Hapvida, dizendo que a nova instalação poderá processar cerca de dois milhões de testes por mês logo após a implementação, com potencial para alcançar sete milhões de testes por mês.

“O NTO continuará sendo complementado com a agilidade e especialização de nossos laboratórios locais que continuarão processando exames de urgência e emergência equipados com os mesmos equipamentos Roche de última geração”, continua a empresa. “A localização estratégica do NTO facilitará a eficiência logística e permitirá a centralização do processamento dos exames, que serão executados sem qualquer intervenção humana, aumentando a confiabilidade dos resultados.”

A Hapvida afirma que o NTO vai oferecer 1.200 tipos de exames especializados para mais de 3,5 milhões de beneficiários distribuídos nas cinco regiões do País, essa abrangência sendo possibilitada por conta da plataforma de tecnologia da informação desenvolvida pela Roche que será integrada aos sistemas da empresa brasileira. “A parceria visa alavancar a extensa base de clientes do Hapvida com a experiência da Roche e seu investimento contínuo em tecnologia e P&D para equipamentos, processos e sistemas de diagnóstico.”

