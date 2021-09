Hapvida: Candido Junior renuncia a cargo de vice-presidente comercial

O conselho de administração do Hapvida recebeu carta de renúncia ao cargo de vice-presidente comercial e de relacionamento de Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, um dos controladores da companhia, com efeito a partir de dezembro de 2021. Para assumir a função, foi escolhido Lício Tavares Angelo Cintra, membro do conselho de administração da companhia desde abril de 2021.

Cintra atuou por mais de 14 anos junto ao Grupo São Francisco. Durante este período, liderou a área comercial por 5 anos, bem como foi o CEO do Grupo São Francisco de 2009 até a alienação ao Hapvida em 2019.

Junior permanece como vice-presidente nesse período de transição e continuará a se dedicar como membro do conselho de administração, cargo que já ocupa, continuando também a coordenar o comitê de Inovação, Transformação e Excelência Operacional da companhia. “Valendo-se de sua experiência, Candido Junior irá se dedicar integralmente à definição da estratégia do Hapvida, mantendo também intacta sua posição enquanto membro do bloco de controle da companhia”, afirma a operadora.

Veja também