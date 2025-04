Hansi Flick critica LaLiga por calendário de jogos

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, manifestou nesta sexta-feira (18) sua indignação com as autoridades de LaLiga sobre o calendário de jogos, alegando que o período de descanso necessário entre as partidas não está sendo respeitado.

“Quero ver quem é o responsável por isso. Para mim, é uma piada; é inacreditável que não tenhamos tempo para descansar. Quero falar com os responsáveis por isso; eles não têm ideia de como funciona”, disse Flick na coletiva de imprensa na véspera da 32ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Celta de Vigo.

A indignação do técnico alemão se deve principalmente ao horário escolhido para a partida de LaLiga contra o Valladolid, inicialmente marcada para domingo, 4 de maio, e que foi antecipada para sábado, 3 de maio, às 21h no horário local (16h00 de Brasília) devido ao Barça ter que jogar a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão na terça-feira, 6 de maio, às 16h00 (horário de Brasília).

Isso obrigava a mudar a data da partida de domingo, mas Flick acredita que o horário tardio dos jogos de sábado ainda impede que seu time tenha pelo menos três dias inteiros de descanso antes da próxima partida.

Além disso, o Barcelona terá que viajar para Valladolid, e precisa voltar para casa depois da partida, o que também afeta seu tempo de descanso.

“Nunca vi isso antes. Todas as ligas protegem seus clubes quando jogam na Liga dos Campeões, especialmente se for uma semifinal. A Bundesliga ou a Premier League cuidam mais de seus clubes. Isso não acontece aqui”, concluiu.

A equipe blaugrana lidera a LaLiga com 70 pontos, quatro a mais que o Real Madrid, que é segundo com 66.

O calendário do time catalão está bastante carregado no momento, com a final da Copa do Rei contra o Real Madrid no sábado, dia 26, além da semifinal da Champions contra a Inter de Milão, nos dias 30 de abril (ida) e 6 de maio (volta).

