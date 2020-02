Hana Khalil se gaba de sexo oral no ‘De Férias’: “Nunca tive feedback negativo”

Hana Khalil ganhou destaque no mundo dos artistas por ter participado do BBB 19. Depois da passagem pelo reality global, ela participou do ‘De Férias com o Ex‘, da MTV. Nessa quinta-feira (6), no novo episódio do spin-off do programa, ‘A Treta Não Tira Férias’, ela fez questão de destacar seu desempenho sexual e disse ainda que ganhou elogios do parceiro.

Na última edição do reality, Hana Khalil e Lipe Ribeiro esquentaram o clima na suíte master, com direito a sexo oral debaixo do edredom. Os participantes se divertiram ao reverem a cena e destacaram a expressão de prazer do rapaz. “Essa é a cara que eles [os homens] fazem. Mas eu sei fazer”, gabou-se ela. “Preciso falar que é verdade. Incrível. Surreal”, elogiou Lipe. “Eu nunca tive um feedback negativo”, garantiu Hana.

Apesar de ter ficado satisfeito pelo sexo com Lipe, Hana criticou o comportamento do rapaz no programa, que chegou a ser classificado como ‘boy lixo’ pela forma como tratava as mulheres. “Gostaria que Luiz Felipe tivesse mais consciência quando se trata de mulheres. Mas comigo tudo certo. Nesse dia, foi maravilhoso”, disse.