Hamilton vence o GP da Toscana de Fórmula 1

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Toscana de Fórmula 1, disputado no circuito de Mugello, numa prova marcada por vários acidentes e que também celebrou o milésimo GP da Ferrari na categoria. Em segundo ficou seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, e o terceiro foi o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, que subiu ao pódio pela primeira vez na carreira.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, chegou em quarto, seguido pelo mexicano Sergio Perez, da Racing Point, e o britânico Lando Norris, da McLaren.

Esta foi a sexta vez que Hamilton venceu em nove provas disputadas nesta temporada, elevando para 90 o número de vitórias na categoria e ficando a apenas uma de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher.

Numa prova marcada por duas interrupções por bandeira vermelha, com duas relargadas, Hamilton soube superar as dificuldades que surgiram neste circuito, que recebeu pela primeira vez uma prova da principal categoria do automobilismo mundial.

Vários pilotos abandonaram a prova por conta dos acidentes que interromperam a etapa, entre eles o holandês Max Verstappen, da Red Bul, e o francês Pierre Gasly, da Alpha Tuari, vencedor na semana passada em Monza.

A Ferrari não teve muito a comemorar além do milésimo GP, pois seus carros ficaram mais uma vez longe do pódio, com Charles Leclerc (nascido em Mônaco) em oitavo e o alemão Sebastian Vettel em décimo.

